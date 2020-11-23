Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий 

Концерн Jaguar Land Rover (JLR) обратился в Комиссию по международной торговле США с требованием запретить Volkswagen Group продавать в стране сразу несколько своих вседорожников. По словам представителей британской компании, немцы без разрешения применяют в своих автомобилях запатентованную JLR систему Terrain Response.

Британцы считают, что VW нарушает патенты, используя аналоги системы Terrain Response, которую в JLR называют «отличительным признаком» своих автомобилей. Эта антипробуксовочная система имеет несколько специальных программ, подстраивающих под выбранный режим езды все агрегаты автомобиля: двигатель, раздаточную коробку, задний дифференциал и подвеску. При этом от водителя требуется лишь повернуть «шайбу»-селектор и выбрать нужную пиктограмму: «Обычный», «Трава/гравий/снег», «Грязь и рытвины» или «Песок». Terrain Response используется не только на Land Rover, но и на моделях Jaguar — к примеру, F-Pace.

В Land Rover утверждают, что способность изменять сразу несколько параметров нажатием одной кнопки — прерогатива исключительно автомобилей JLR. Ранее компания уже подала в суд на Bentley за использование в Bentayga схожей системы под название Driver Dynamics. Ответчику не удалось урегулировать иск, и в феврале его ожидает суд.

Пока Комиссия по международной торговле США еще не начала изучение дела Land Rover против всей Volkswagen Group. Сообщается, что процесс может затянуться, а какое-либо решение суд примет только в 2023 году. Сам немецкий концерн пока не дал комментариев по поводу обвинений.