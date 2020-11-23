«Драйверская» Lada Granta: «робот» проиграл «механике»

На днях стало известно, что в России завершились продажи Lada Granta Drive Active с роботизированной коробкой передач, а теперь АвтоВАЗ раскрыл причины этого решения. В разговоре с «Российской газетой» представитель компании заявил, что вариант с «механикой» был в 30 раз популярнее версии с «роботом».

«Драйверская» Lada Granta продается в России с осени прошлого года. Внешне она отличается от стандартной «Гранты» красными акцентами на кузове, спойлером на крышке багажника и аэродинамическим обвесом. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, на руле — красная строчка, а приборная панель подсвечивается красным цветом. Кроме того, у Granta Drive Active более жесткая подвеска.

Салон Lada Drive Active Lada

До недавнего времени такую «Гранту» можно было купить как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией (доплата за «робот» составляла 25 тысяч рублей). В обоих случаях модель комплектовалась стандартным двигателем 1.6 мощностью 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента.

С момента появления на рынке Granta Drive Active разошлась в количестве 1340 экземпляров: 1298 из них них были оснащены механикой, и только 42 — «роботом». Таким образом, на модификацию с роботизированной коробкой передач приходилось всего три процента от общего объема продаж.

Granta Active Drive c «роботом» — не единственная версия, которой модель лишилась в последнее время. Ранее АвтоВАЗ уже исключил из списка исполнение Luxe с 87-сильным 8-клапанным двигателем в паре с «механикой» и Luxe Prestige с мотором на 106 сил и такой же коробкой передач.