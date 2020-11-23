Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Стало известно, как продается «драйверская» Lada Granta 

Motor.ru 2 часа назад
«Драйверская» Lada Granta: «робот» проиграл «механике»
Фото: © Lada
На днях стало известно, что в России завершились продажи Lada Granta Drive Active с роботизированной коробкой передач, а теперь АвтоВАЗ раскрыл причины этого решения. В разговоре с «Российской газетой» представитель компании заявил, что вариант с «механикой» был в 30 раз популярнее версии с «роботом».
«Драйверская» Lada Granta продается в России с осени прошлого года. Внешне она отличается от стандартной «Гранты» красными акцентами на кузове, спойлером на крышке багажника и аэродинамическим обвесом. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, на руле — красная строчка, а приборная панель подсвечивается красным цветом. Кроме того, у Granta Drive Active более жесткая подвеска.
Салон Lada Drive Active Lada
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
До недавнего времени такую «Гранту» можно было купить как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией (доплата за «робот» составляла 25 тысяч рублей). В обоих случаях модель комплектовалась стандартным двигателем 1.6 мощностью 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента.
С момента появления на рынке Granta Drive Active разошлась в количестве 1340 экземпляров: 1298 из них них были оснащены механикой, и только 42 — «роботом». Таким образом, на модификацию с роботизированной коробкой передач приходилось всего три процента от общего объема продаж.
Granta Active Drive c «роботом» — не единственная версия, которой модель лишилась в последнее время. Ранее АвтоВАЗ уже исключил из списка исполнение Luxe с 87-сильным 8-клапанным двигателем в паре с «механикой» и Luxe Prestige с мотором на 106 сил и такой же коробкой передач.
Видео дня. Россияне не доверяют автодилерам
Motor.ru: последние новости
Hyundai перечислила новинки, которые готовит для России Hyundai перечислила новинки, которые готовит для России Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий АвтоВАЗ собрал первый экземпляр обновленной Lada Niva АвтоВАЗ собрал первый экземпляр обновленной Lada Niva
Комментарии
Автоновости , Lada Granta , Lada , Автоваз , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение