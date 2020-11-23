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Hyundai перечислила новинки, которые готовит для России 

Motor.ru 1 час назад
Какие новинки Hyundai готовит для России
Фото: © Hyundai
Компания Hyundai раскрыла информацию о новых моделях, которые привезет в Россию до конца нынешнего года и до третьего квартала 2021 года включительно. Подробностями о расширении модельного ряда южнокорейская компания поделилась с «Российской Газетой».
Так, новый флагманский кроссовер Palisade доберется до отечественного рынка к концу этого года. Первым российским покупателям автомобиля, который заменит в модельном ряду Hyundai устаревший Grand Santa Fe, будет доступна комплектация Cosmos. Ее обладатели смогут получить монеты, побывавшие в космосе, а также встретиться с космонавтами, вернувшимися с МКС.
Также в этом году Hyundai привезет в Россию седан Elantra седьмого поколения, сборку которого наладят на калининградском заводе «Автотор». Обе модели уже получили в стране Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
В первом квартале следующего года на отечественном рынке появится переживший глубокий рестайлинг Santa Fe. Летом кроссовер получил новую внешность с «двухэтажной» оптикой, схожую с Palisade, и перебрался на платформу новой Sonata.
Во втором квартале до России доберется кроссовер Tucson четвертого поколения, который отличается от предшественника полностью пересмотренным дизайном, увеличенными габаритами и наличием в гамме нескольких гибридных силовых установок. В третьем квартале 2020 года в стране также появится новый минивэн H-1.
Примечательно, что представители Hyundai не упомянули Creta, которая является самым популярным кроссовером на российском рынке. Ранее сообщалось, что «Крета» второго поколения появится в России летом 2021 года.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Elantra , Hyundai Santa Fe , Hyundai Tucson , "Российская газета"
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