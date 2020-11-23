Российских водителей обяжут платить еще один сбор

Ранее, как сообщал «Рамблер», Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила россиянам о необходимости уплаты налогов до 1 декабря 2020 года. Обязательный ежегодный сбор касается обладателей различного рода имущества. Речь идет о недвижимости или транспорте. В первом случае налог касается владельцев комнат, квартир, домов, коммерческих помещений, дач, гаражей, машино-мест, земельных участков и т.д. Размер платежа зависит от кадастровой стоимости объекта, которую можно узнать из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Налоговики напомнили, что на скидку могут рассчитывать многодетные семьи. Налог на транспорт затрагивает все его виды, будь то сухопутный, морской или воздушный. Раскошелиться придется владельцам не только автомобилей и мотоциклов, но также катеров, яхт, планеров, самолетов и т.д. В вопросе транспортного налога на машины размер сбора зависит от мощности двигатели и стоимости авто. Автомобили дороже 3 миллионов рублей облагаются повышенным налогом на роскошь. С перечнем элитных моделей можно ознакомиться из списка Минпромторга.