Российских водителей обяжут платить еще один сбор

Новая методика расчета налога на дорогие авто, которую приняли в Федеральной налоговой службе
(ФНС), может привести к тому, что некоторые машины дешевле 3 миллионов рублей, будут признаны «роскошными», сообщает
издание banknn.ru. В соответствии с законом и владельцы будут платить дополнительный сбор.
Автор статьи напомнил, что в настоящее время ставка налога на роскошь в России складывается в зависимости от мощности двигателя авто в лошадиных силах и повышающего коэффициента, который определяется на основе рыночной стоимости машины. В 2020 году налоговики будут брать в расчет не реальную цену авто, а с применением методики оценки Минпромторга
. Другими словами стоимость машины будет определена статистическими данными.
По словам журналистов, в будущем может сложиться ситуация, когда фактически автолюбитель заплатил за машину 2,5 миллиона рублей, а, согласно методике, она стоит 4 миллиона рублей, учитывая рост цен на авто из-за инфляции, ослабление рубля и т.д.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила россиянам о необходимости уплаты налогов до 1 декабря 2020 года. Обязательный ежегодный сбор касается обладателей различного рода имущества. Речь идет о недвижимости или транспорте. В первом случае налог касается владельцев комнат, квартир, домов, коммерческих помещений, дач, гаражей, машино-мест, земельных участков и т.д. Размер платежа зависит от кадастровой стоимости объекта, которую можно узнать из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Налоговики напомнили, что на скидку могут рассчитывать многодетные семьи. Налог на транспорт затрагивает все его виды, будь то сухопутный, морской или воздушный. Раскошелиться придется владельцам не только автомобилей и мотоциклов, но также катеров, яхт, планеров, самолетов и т.д. В вопросе транспортного налога на машины размер сбора зависит от мощности двигатели и стоимости авто. Автомобили дороже 3 миллионов рублей облагаются повышенным налогом на роскошь. С перечнем элитных моделей можно ознакомиться из списка Минпромторга.