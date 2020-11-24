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Toyota Camry для Европы пережила обновление 

Auto.Today и ещё 2 1 час назад
Toyota Camry для Европы пережила обновление
Фото: auto.today
Это европейская версия Camry Hybrid 2021 года, которая теперь имеет небольшие обновления как внутри, так и снаружи. Обновленная «Тойота» получила измененную переднюю часть, которая включает в себя переработанный бампер с новым дизайном верхней и нижней решеток. Планки нижней решетки радиатора, которые могут быть выполнены в черном или темно-сером цвете, теперь проходят дальше по бокам, чтобы Camry 2021 года выглядела более динамично и шире.
Кроме того, Toyota добавила недавно разработанные 17— и 18-дюймовые легкосплавные диски, а также новую окраску Deep Metal Grey и разноцветные светодиодные задние фонари. Camry Hybrid 2021 года также получит новый 9-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный дисплей, который теперь расположен выше в приборной панели для улучшения эргономики. Новая система оснащена физическими кнопками для облегчения использования в любых условиях вождения и включает более быстрое программное обеспечение и лучший отклик экрана, а также стандартные функции Apple CarPlay и Android Auto.
Покупателям Camry Hybrid 2021 года в Европе также будут предложены два новых варианта кожаной обивки сидений премиум-класса: бежевый или черный. Новая кожаная обивка имеет перфорацию в елочку для вентиляции сиденья. Черные кожаные сиденья с тканевыми вставками также являются новой опцией, в то время как приборная панель может быть также отделана новым узором Black Engineered Wood и Titanium Line.
Японский автопроизводитель добавил последнюю версию Toyota Safety Sense, которая включает обновленную систему предотвращения столкновений, обнаружение встречных автомобилей спереди, экстренное рулевое управление и помощь при повороте на перекрестке. Также имеется интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, который работает вместе с системой помощи при указании дорожных знаков и улучшенной системой отслеживания движения по полосе. Toyota не внесла изменений в электрифицированную трансмиссию Camry Hybrid, которая состоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя и электродвигателя и развивает мощность 215 л.с.
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Автоновости , Toyota , Toyota Camry , Apple
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