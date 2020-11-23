Hyundai рассказала о первом серийном пикапе Santa Cruz 

Первый серийный пикап вариации Santa Cruz марки Hyundaiбудет конкурировать с модификациями Ford Ranger, а также Toyota Tacoma. Авто получит платформу кросса Tucson новойгенерации.

Фирма Hyundai приступит к продажам своей первой серийной версии пикапа в следующем году. Santa Cruz похвастается несущим кузовом. Новинка получит вариации с полноприводной системой и приводом на 1 ось.

Модель получила атмосферные турбированные «четверки». Ещё будет предложена гибридная вариация пикапа. Стоит напомнить, что прототип получил двухлитровый четырехцилиндровый турбодизель на 190 «лошадей» (406 Нм).

Santa Cruz будут производить в стенах автозавода Монт­гомери на территории штата Алабама. На сегодняшний день на предприятии собираются модификации Santa Fe, Sonata, Elantra. Для модернизации предприятия корейцами было потрачено 410 000 долл. Пока неясно, будут ли пикап реализовывать за пределами Соединённых Штатов.

В дальнейшем возможно появление «заряженной» модификации нового автомобиля, имеющего агрессивный обвес и длинный ход подвески.