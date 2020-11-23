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Genesis привезет в Россию две новинки 

Motor.ru и ещё 3 23 ноября 2020
Genesis привезет в Россию две новинки
Фото: © Genesis
Компания Genesis поделилась информацией о новинках, которые привезет в Россию в следующем году. Корейцы официально подтвердили, что на российский рынок выйдут две модели — рестайлинговый седан G70 и кроссовер GV70.
Обновленный седан G70 от премиальной «дочки» Hyundai появится в России уже во втором квартале 2021 года. Представленная в сентябре модель получила внешность, соответствующую новому стилю Genesis, — с крупной щитообразной решеткой радиатора и узкой двухъярусной оптикой.
В салоне новинки установлен 10,25-дюймовый экран-«планшет» мультимедийной системы, который пришел на смену прежнему восьмидюймовому. Новая «мультимедийка» оснащена функцией обновления «по воздуху».
© Genesis / G70
На домашнем рынке в Южной Корее седан уже продается. Он предлагается с тремя моторами на выбор: бензиновыми турбодвигателями объемом 2,0 и 3,3 литра, развивающими 252 и 370 лошадиных сил, а также с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 202 силы. Трансмиссия — восьмидиапазонный автомат.
В конце октября Genesis представил второй кроссовер в своей линейке — GV70, которому предстоит конкурировать с Mercedes-Benz GLC и Audi Q5. Автомобиль базируется на той же архитектуре, что и седан, и имеет схожую внешность с поправкой на форм-фактор.
© Genesis / GV70
GV70 Genesis
Для кроссовера заявлены две «турбочетверки» объемом 2,0 и 2,5 литра, а также дизель 2.2. Все двигатели так же сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Привод по умолчанию задний, полный предложат за доплату. Точные сроки появления новинки на российском рынке в Genesis пока не уточнили.
Накануне Hyundai официально показал новую Elantra для России и раскрыл некоторые подробности о седане. На отечественном рынке модель седьмого поколения предложат с двумя двигателями на выбор, а производство наладят на калининградском «Автоторе».
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Автоновости , Hyundai , Audi , Audi Q5 , Mercedes-Benz
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