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Стали известны цены на новый Mazda CX‐30 в России 

Motor.ru и ещё 2 6 часов назад
Стали известны цены на новый Mazda CX‐30 в России
Фото: Motor
Компания Mazda объявила о начале продаж на российском рынке нового кроссовера Mazda CX‐30. Компактный вседорожник будет предлагаться в трех комплектациях и с безальтернативным двигателем. Цена средней комплектации Active — 1 869 000 рублей.
Новый Mazda CX‐30 в России оснастят двухлитровым бензиновым двигателем Skyactiv-G мощностью 150 лошадиных сил. В базовом исполнении в паре с агрегатом будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач. Автоматом с таким же количеством передач — опция. Кроссоверы предложат как с полным приводом, так и с передней ведущей осью.
Российские клиенты марки смогут приобрести новый CX‐30 в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Представители Mazda ожидают, что хитом продаж в стране станет исполнение Active. Оснащение кроссовера в данной модификации включает в себя проекцию на лобовое стекло, датчики дождя и света, а также традиционный для японской марки набор систем активной и пассивной безопасности.
Кроме того, российский CX‐30 оборудован системами климат— и круиз-контроля, подогревом передних сидений и боковых зеркал, а также мультимедиа с поддержкой CarPlay/Android Auto и многофункциональным рулевым колесом с кнопками управления аудиосистемой.
Продажи нового Mazda CX‐30 стартуют в России 15 января 2020 года. Стоимость кроссовера в комплектации Active составит 1 869 000 рублей.
В конце сентября компания Mazda получила Одобрение типа транспортного средства на компактный кроссовер CX-30. Тогда же стало известно, что собирать новую модель будут во Владивостоке на заводе «Мазда-Соллерс».
Источник: Mazda
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