Ещё
Далее:
Читайте также:
-79% на 3 месяца кино в Okko
-79% на 3 месяца кино в Okko Успейте купить ⟶

Цены на авто с пробегом в России выросли 

Мария Иванова 2 часа назад
Цены на авто с пробегом в России выросли
Фото: РИА Новости
Стоимость подержанных машин в России в октябре 2020-го выросла на 16 процентов по сравнению с началом года, до 576,7 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авто.ру».
Цены на вторичном рынке выросли даже быстрее, чем на рынке новых авто, которые с начала года подорожали в среднем на 15 процентов.
Среди самых продаваемых подержанных моделей сильнее всего подорожали Mercedes-Benz E-Class (на 23 процента, до 1,2 миллиона рублей), Toyota Camry (на 12 процентов, до 1,1 миллиона) и Kia Rio (на 11 процентов, до 577,2 тысячи рублей). Подержанный ВАЗ-2107 (входит в топ-10 по популярности) подорожал на восемь процентов, до 64,9 тысячи рублей.
Глава департамента продаж авто с пробегом ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов объяснил, что подержанные машины подорожали из-за обвала рубля и дефицита новых авто, связанного с приостановкой производств в пандемию.
Сергей Удалов из «Автостата» считает, что цены продолжат расти и в начале 2021 года.
Как писал «Рамблер», ранее аналитики Carprice составили рейтинг лучших и худших подержанных машин в возрасте от трех до пяти лет.
Первое место по надежности разделили Infiniti QX50 I Рестайлинг, Mazda CX5 I Рестайлинг и Land Rover Discovery Sport.
Все три машины получили одинаковое число баллов (по пять каждый). На второй строчке оказался кроссовер Lexus RX III Рестайлинг (4,98 балла). За ним следует Toyota Highlander (4,98 балла).
Видео дня. Россияне не доверяют автодилерам
Комментарии
Автоновости , Lexus RX , Kia , Lexus , Land Rover Discovery , Toyota Highlander , Land Rover Discovery Sport , Toyota , Mazda , Infiniti QX50 , Rover , Kia Rio , Toyota Camry , Land Rover , Mercedes-Benz , Сергей Удалов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение