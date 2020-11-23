Цены на авто с пробегом в России выросли 

Стоимость подержанных машин в России в октябре 2020-го выросла на 16 процентов по сравнению с началом года, до 576,7 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авто.ру».

Цены на вторичном рынке выросли даже быстрее, чем на рынке новых авто, которые с начала года подорожали в среднем на 15 процентов.

Среди самых продаваемых подержанных моделей сильнее всего подорожали Mercedes-Benz E-Class (на 23 процента, до 1,2 миллиона рублей), Toyota Camry (на 12 процентов, до 1,1 миллиона) и Kia Rio (на 11 процентов, до 577,2 тысячи рублей). Подержанный ВАЗ-2107 (входит в топ-10 по популярности) подорожал на восемь процентов, до 64,9 тысячи рублей.

Глава департамента продаж авто с пробегом ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов объяснил, что подержанные машины подорожали из-за обвала рубля и дефицита новых авто, связанного с приостановкой производств в пандемию.

Сергей Удалов из «Автостата» считает, что цены продолжат расти и в начале 2021 года.

Как писал «Рамблер», ранее аналитики Carprice составили рейтинг лучших и худших подержанных машин в возрасте от трех до пяти лет.