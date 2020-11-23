Цены на авто с пробегом в России выросли 

Стоимость подержанных машин в России в октябре 2020-го выросла на 16 процентов по сравнению с началом года, до 576,7 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авто.ру».
Цены на вторичном рынке выросли даже быстрее, чем на рынке новых авто, которые с начала года подорожали в среднем на 15 процентов.
Среди самых продаваемых подержанных моделей сильнее всего подорожали Mercedes-Benz E-Class (на 23 процента, до 1,2 миллиона рублей), Toyota Camry (на 12 процентов, до 1,1 миллиона) и Kia Rio (на 11 процентов, до 577,2 тысячи рублей). Подержанный ВАЗ-2107 (входит в топ-10 по популярности) подорожал на восемь процентов, до 64,9 тысячи рублей.
Глава департамента продаж авто с пробегом ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов объяснил, что подержанные машины подорожали из-за обвала рубля и дефицита новых авто, связанного с приостановкой производств в пандемию.
Сергей Удалов из «Автостата» считает, что цены продолжат расти и в начале 2021 года.
Как писал «Рамблер», ранее аналитики Carprice составили рейтинг лучших и худших подержанных машин в возрасте от трех до пяти лет.
Первое место по надежности разделили Infiniti QX50 I Рестайлинг, Mazda CX5 I Рестайлинг и Land Rover Discovery Sport.
Все три машины получили одинаковое число баллов (по пять каждый). На второй строчке оказался кроссовер Lexus RX III Рестайлинг (4,98 балла). За ним следует Toyota Highlander (4,98 балла).