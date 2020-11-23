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Hyundai показал новую Elantra для России 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
Hyundai показал новую Elantra для России
Фото: Motor
Компания Hyundai официально раскрыла подробности о Elantra седьмого поколения для России и поделилась свежими фотографиями седана. Бестселлер южнокорейской марки с радикально пересмотренной внешностью россиянам предложат с двумя моторами, а сбоку наладят на калининградском «Автоторе».
Седан седьмого поколения переехал на новую платформу и получил более агрессивную внешность с острыми гранями на кузове, покатой крышей и трехмерным рисунком подросшей решетки радиатора. Со сменой архитектуры Elantra увеличилась в длину (+30 миллиметров) и ширину (+25 миллиметров), но стала более приземистой (-20 миллиметров).
Колесная база выросла на 20 миллиметров до 2720 миллиметров, что, по словам пресс-службы Hyundai, позволило сделать салон более просторным.
Россиянам новую Elantra предложат в четырех комплектациях: уже знакомых Base, Active и Elegance, а также Anniversary, посвященной 30-летнему юбилею седана. Вероятно, последняя версия получит особый декор и опции, однако подробностей Hyundai пока не раскрывает.
Как уже было известно из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в моторную гамму седана войдут 1,6-литровый и 2,0-литровый «атмосферники». Первый из них, выдающий 128 лошадиных сил, достался новинке от предшественника. А вот 2,0-литровая «четверка» мощностью 150 сил новая: она относится к семейству Smartstream и развивает пиковый крутящий момент 191 Нм при 4500 оборотов в минуту. Оба мотора можно будет заправлять бензином АИ-92.
«Топовой» Elantra положены два 10,25-дюймвых дисплея, включенных в общую рамку с единым стеклом. Первый отвечает за цифровую приборную панель, а второй — за мультимедийную систему. Также будет доступна премиальная аудиосистема Bose с восемью динамиками. Базовый седан оснастят более скромным дисплеем «мультимедийки» размерностью восемь дюймов.
Полный список доступного оснащения Hyundai Elantra для России производитель пока также держит в секрете. Подробности о нем, а также стоимость всех комплектаций обещают раскрыть ближе к старту продаж, который запланирован на ближайшее время.
Ранее Hyundai раскрыл, какие еще новинки готовит для российского рынка. Кроме Elantra, до третьего квартала следующего года южнокорейская марка привезет в страну одну полностью новую модель и обновит две уже доступные россиянам.
Источник: Hyundai
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Elantra
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