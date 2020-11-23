Депутат оценил новшества в сдаче экзаменов на права 

"Видя, как многие паркуются, особенно, конечно, при всем моем уважении, это относится к женщинам, удивляешься, как они вообще получили права. Я не говорю, что женщины хуже водители и прочее, но, может быть, иногда они получали права, потому что могли как-то воздействовать на приемную комиссию своим очарованием", — добавил Старовойтов.