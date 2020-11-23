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McLaren определился с именем для новой модели 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
McLaren определился с именем для новой модели
Фото: Motor
Новый гибридный суперкар McLaren, дебют которого запланирован на следующий год, получит имя Artura. Для компании он станет и первым серийным автомобилем класса High-Performance Hybrid (HPH), и родоначальником нового семейства.
О McLaren Artura известно не так много, хотя фотографии прототипа будущей модели компания уже публиковала. Суперкар построят на новой архитектуре McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) , разработанной и спроектированной силами центра McLaren Composites Technology Centre (MCTC), и оснастят гибридной силовой установкой на базе нового битурбомотора V6.
Отдача «шестерки» будет на уровне негибридных V8, но в качестве бонуса покупатели получат улучшенную тягу на низких оборотах и возможность передвигаться только на электротяге. По предварительной информации, без запуска ДВС новый McLaren сможет проезжать около 32 километров. Гибрид с V6 возьмет на себя роль начальной модели нового семейства, то есть придет на смену как минимум McLaren 540C.
Компания обещает реализовать в двухдверке весь опыт, что был получен при разработке P1 и Speedtail, то есть суперкар, возможно, станет одним из самых технологически продвинутых Макларенов. Мировая премьера Artura состоится в ближайшие месяцы.
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Автоновости , McLaren
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