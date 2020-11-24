Больше реалий: Сдавать на вождение придется иначе

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, как именно поменяется процедура приема экзаменов на водительское удостоверение. В полиции хотят сделать больший упор на навыки вождения в реальной обстановке. Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября.

Экзаменаторы будут уделять особое внимание тому, как будущий водитель управляет автомобилем на перекрестках, автострадах, при парковке. Второй этап экзамена, так называемая площадка, будет сокращен, передает РИА Новости

При этом в ГИБДД расширят список выполняемых на экзамене упражнений. В инспекции надеются, что таким образом удастся отсеять не справляющихся с управлением начинающих водителей. «У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — привел печальную статистику Черников.