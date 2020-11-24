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В ГИБДД разъяснили новый порядок сдачи экзаменов на права 

Профиль 3 часа назад
Больше реалий: Сдавать на вождение придется иначе
Фото: profile.ru
Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, как именно поменяется процедура приема экзаменов на водительское удостоверение. В полиции хотят сделать больший упор на навыки вождения в реальной обстановке. Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября.
Экзаменаторы будут уделять особое внимание тому, как будущий водитель управляет автомобилем на перекрестках, автострадах, при парковке. Второй этап экзамена, так называемая площадка, будет сокращен, передает РИА Новости.
При этом в ГИБДД расширят список выполняемых на экзамене упражнений. В инспекции надеются, что таким образом удастся отсеять не справляющихся с управлением начинающих водителей. «У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — привел печальную статистику Черников.
Ранее «Профиль» сообщал, что новые правила сдачи экзаменов на права планируется ввести в действие с 1 апреля 2021 года. Порядок изменится для водителей мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств.
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Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , РИА Новости
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