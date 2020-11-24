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В России ввели новые водительские удостоверения 

Ura.Ru 1 час назад
В России утвердили изменения водительского удостоверения. Теперь наименование документа будет писаться на трех языках: русском, французском и английском.

«Приказываю внести изменения в нормативные правовые акты МВД России согласно прилагаемому Перечню. В верхней части лицевой стороны расположены надписи: «водительское удостоверение», «permis de conduire», «driving licence», выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», — говорится в приказе МВД, опубликованном на портале правовой информации.

Также в приказе уточняется перечень сведений, который должен быть внесен в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства. Теперь в последнем должны быть указаны данные о мощности его двигателя.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому водительские права можно использовать для получения финансовых услуг, пишет RT. При этом само удостоверение получить теперь будет сложнее. С 2021 года сдача на права будет проходить по новым правилам, где этап «площадка» сокращен, а этап «город» увеличен. Глава ГИБДД Михаил Черников пояснил телеканалу 360, что теперь экзаменаторы будут проверять навыки у будущих автомобилистов в реально обстановке — на автострадах, перекрестках, развязках.
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Автоновости , Видео , Михаил Черников , Госдума , ГИБДД , МВД , Телеканал "360° Подмосковье"
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