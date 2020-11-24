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В МЧС назвали самую опасную дорогу в Подмосковье 

Мир24 6 часов назад
Названа самая опасная дорога в Подмосковье
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Автомобильная дорога федерального значения А108 «Московское большое кольцо» –одна из наиболее опасных дорог в Подмосковье. Именно здесь происходит большая часть ДТП, сообщает РИА «Новости».
В региональном главке МЧС России подчеркнули, что наибольшая часть ДТП в Московской области происходит на кольцевых автодорогах. Самое опасное «Московское большое кольцо» (МБК) проходит через Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин и Дмитров.
Основными причинами высокого уровня аварийности в Подмосковье стали массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения, низкий уровень подготовки водителей, а также недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.
На статистику ДТП также негативно влияют несовершенство технических средств организации дорожного движения, нехватка пешеходных переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений и наружного электроосвещения.
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Автоновости , МЧС , РИА Новости
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