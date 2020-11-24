550 тыс. рублей: Nissan назвал дату старта продаж кросса Magnite

Компания Nissan определилась с датой начала продаж нового кроссовера Magnite — самого доступного SUV в линейке автопроизводителя. Сейчас автомобиль можно купить по предзаказу только в Индии, но в будущем он может добраться и до России.

Продажи кроссовера стартуют в 2 декабря, а в базу Роспатента информация об автомобиле была внесена в начале ноября, сообщает Daily-Motor. Цены на Nissan Magnite еще не объявлены, но, по предварительным данным, они будут стартовать примерно с 550 тыс. рублей.

Magnite станет не только самым доступным, но и самым компактным SUV в линейке Nissan. Длина нового кроссовера составит 3,99 метров, ширина — 1,76 метров, а высота — 1,57 метров. Аналитики особо отмечают солидный дорожный просвет (клиренс) кроссовера — 205 мм. Переднеприводный автомобиль оснастят светодиодной головной оптикой, системой климат-контроля, виртуальной приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.