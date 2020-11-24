Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Nissan назвал дату старта продаж кроссовера Magnite за 550 тыс. рублей 

Профиль 4 часа назад
550 тыс. рублей: Nissan назвал дату старта продаж кросса Magnite
Фото: ©twitter.com
Компания Nissan определилась с датой начала продаж нового кроссовера Magnite — самого доступного SUV в линейке автопроизводителя. Сейчас автомобиль можно купить по предзаказу только в Индии, но в будущем он может добраться и до России.
Продажи кроссовера стартуют в 2 декабря, а в базу Роспатента информация об автомобиле была внесена в начале ноября, сообщает Daily-Motor. Цены на Nissan Magnite еще не объявлены, но, по предварительным данным, они будут стартовать примерно с 550 тыс. рублей.
Magnite станет не только самым доступным, но и самым компактным SUV в линейке Nissan. Длина нового кроссовера составит 3,99 метров, ширина — 1,76 метров, а высота — 1,57 метров. Аналитики особо отмечают солидный дорожный просвет (клиренс) кроссовера — 205 мм. Переднеприводный автомобиль оснастят светодиодной головной оптикой, системой климат-контроля, виртуальной приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.
Ранее «Профиль» писал, что Nissan представила первые фотографии и видео, на которых запечатлен замаскированный Qashqai нового поколения. Несмотря на «камуфляж», некоторые подробности рестайлингового кроссовера были рассекречены. Новинка будет представлена весной 2021 года.
Видео дня. В Москве заработали новые выделенные полосы
Профиль: последние новости
Эксперт назвал способы сэкономить на ОСАГО Эксперт назвал способы сэкономить на ОСАГО Россиянам посоветовали быть осторожными в автосалонах Россиянам посоветовали быть осторожными в автосалонах В ГИБДД разъяснили новый порядок сдачи экзаменов на права В ГИБДД разъяснили новый порядок сдачи экзаменов на права
Комментарии
Автоновости , Nissan , Роспатент
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение