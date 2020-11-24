Российскому авторынку грозит обвал

По итогам 2020 года падение продаж легковушек в России составит не менее 15 процентов, до 1,5 миллиона автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Открытие Research.

Фото: Рамблер Рамблер

По данным аналитиков, за десять месяцев года продажи легковых машин упали на 12,1 процента, примерно до 1,2 миллиона. В 2019 году такое количество авто было продано уже к середине сентября.

В Открытие Research отметили, что пандемия и рост цен на машины из-за обвала рубля и повышения утилизационного сбора сказались на спросе.

По итогам десяти месяцев положительная динамика продаж фиксируется у китайских автопроизводеителй, Они нарастили объемы продаж новых машин на 42,7 процента благодаря низкой базе прошлого периода и выходу новых моделей. Положительную динамику также продемонстрировал японский бренд Suzuki

Помогли восстановлению авторынка отложенный спрос и меры господдержки (финансирование программ льготного автокредитования выросло до 10,5 миллиарда рублей).

В Открытие Research считают, что российский авторынок плавно восстановится до 1,6 миллиона проданных автомобилей в 2021-2022 годах.

Как писал «Рамблер», средние цены на авто с пробегом в России в октябре 2020-го выросли на 16 процентов к началу года (до 576,7 тысячи рублей).