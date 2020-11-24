Российскому авторынку грозит обвал

По итогам 2020 года падение продаж легковушек в России составит не менее 15 процентов, до 1,5 миллиона автомобилей. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на прогноз Открытие Research.
По данным аналитиков, за десять месяцев года продажи легковых машин упали на 12,1 процента, примерно до 1,2 миллиона. В 2019 году такое количество авто было продано уже к середине сентября.
В Открытие Research отметили, что пандемия и рост цен на машины из-за обвала рубля и повышения утилизационного сбора сказались на спросе.
По итогам десяти месяцев положительная динамика продаж фиксируется у китайских автопроизводеителй, Они нарастили объемы продаж новых машин на 42,7 процента благодаря низкой базе прошлого периода и выходу новых моделей. Положительную динамику также продемонстрировал японский бренд Suzuki
.
Помогли восстановлению авторынка отложенный спрос и меры господдержки (финансирование программ льготного автокредитования выросло до 10,5 миллиарда рублей).
В Открытие Research считают, что российский авторынок плавно восстановится до 1,6 миллиона проданных автомобилей в 2021-2022 годах.
Как писал «Рамблер», средние цены на авто с пробегом в России в октябре 2020-го выросли на 16 процентов к началу года (до 576,7 тысячи рублей).
Портал «Авто.ру» выяснил, что цены на вторичном рынке выросли даже быстрее, чем на рынке новых авто, которые с начала года подорожали в среднем на 15 процентов.
Среди самых продаваемых подержанных моделей сильнее всего подорожали Mercedes-Benz
E-Class (на 23 процента, до 1,2 миллиона рублей), Toyota Camry
(на 12 процентов, до 1,1 миллиона) и Kia Rio
(на 11 процентов, до 577,2 тысячи рублей).