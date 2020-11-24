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Российскому авторынку грозит обвал

Мария Иванова
1 час назад
По итогам 2020 года падение продаж легковушек в России составит не менее 15 процентов, до 1,5 миллиона автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Открытие Research.
Российскому авторынку грозит обвал
Фото: РамблерРамблер
По данным аналитиков, за десять месяцев года продажи легковых машин упали на 12,1 процента, примерно до 1,2 миллиона. В 2019 году такое количество авто было продано уже к середине сентября.
В Открытие Research отметили, что пандемия и рост цен на машины из-за обвала рубля и повышения утилизационного сбора сказались на спросе.
По итогам десяти месяцев положительная динамика продаж фиксируется у китайских автопроизводеителй, Они нарастили объемы продаж новых машин на 42,7 процента благодаря низкой базе прошлого периода и выходу новых моделей. Положительную динамику также продемонстрировал японский бренд Suzuki.
Помогли восстановлению авторынка отложенный спрос и меры господдержки (финансирование программ льготного автокредитования выросло до 10,5 миллиарда рублей).
В Открытие Research считают, что российский авторынок плавно восстановится до 1,6 миллиона проданных автомобилей в 2021-2022 годах.
Как писал «Рамблер», средние цены на авто с пробегом в России в октябре 2020-го выросли на 16 процентов к началу года (до 576,7 тысячи рублей).
Портал «Авто.ру» выяснил, что цены на вторичном рынке выросли даже быстрее, чем на рынке новых авто, которые с начала года подорожали в среднем на 15 процентов.
Среди самых продаваемых подержанных моделей сильнее всего подорожали Mercedes-Benz E-Class (на 23 процента, до 1,2 миллиона рублей), Toyota Camry (на 12 процентов, до 1,1 миллиона) и Kia Rio (на 11 процентов, до 577,2 тысячи рублей).
Автоновости,Toyota Camry,Kia Rio,Suzuki,Kia,Toyota,Mercedes-Benz,ИТАР-ТАСС,
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