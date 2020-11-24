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Kia Rio стала самой популярной иномаркой в России по итогам октября 

Car.ru 2 часа назад
Названа самая популярная иномарка в РФ
Фото: Car.ru
Корейский автомобиль марки KIA Rio по-прежнему является самым продаваемым в РФ по результатам торгов октября. Несмотря на неплохую реализацию, в целом, объемы поставок упали на 1%.
Как подсчитали аналитики, во втором месяце осени нынешнего года российские дилерские центры смогли продать больше 8,9 тысяч транспортных средств KIA Rio. На втором месте наиболее продаваемых машин в России по итогам октября находится кроссовер еще одной фирмы из Южной Кореи — Hyundai Creta. На нем оставили личный выбор почти 7200 жителей страны (+4%). Тройку лидером замыкает Volkswagen Polo, реализованный в числе 5,6 тысяч экземпляров.
Недавно сообщалось об очередном подорожании автомобилей компании KIA в РФ. Касается это 11 из 17 модификаций, а в среднем они стали дороже на 10-30 тысяч рублей. Обновленная модификация Rio сейчас обойдется потребителям в 819 900 рублей, седан бизнес-класса K5 стоит не менее 1,5 миллиона рублей, а Ceed в базовом варианте поставляется на рынок за 1,2 миллиона рублей.
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Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Creta , Volkswagen Polo , Volkswagen , Kia Rio
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