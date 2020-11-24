Названа самая популярная иномарка в РФ

Корейский автомобиль марки KIA Rio по-прежнему является самым продаваемым в РФ по результатам торгов октября. Несмотря на неплохую реализацию, в целом, объемы поставок упали на 1%.

Как подсчитали аналитики, во втором месяце осени нынешнего года российские дилерские центры смогли продать больше 8,9 тысяч транспортных средств KIA Rio. На втором месте наиболее продаваемых машин в России по итогам октября находится кроссовер еще одной фирмы из Южной Кореи — Hyundai Creta. На нем оставили личный выбор почти 7200 жителей страны (+4%). Тройку лидером замыкает Volkswagen Polo , реализованный в числе 5,6 тысяч экземпляров.

Недавно сообщалось об очередном подорожании автомобилей компании KIA в РФ. Касается это 11 из 17 модификаций, а в среднем они стали дороже на 10-30 тысяч рублей. Обновленная модификация Rio сейчас обойдется потребителям в 819 900 рублей, седан бизнес-класса K5 стоит не менее 1,5 миллиона рублей, а Ceed в базовом варианте поставляется на рынок за 1,2 миллиона рублей.