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Москвичей предупредили о 8-балльных пробках 

Газета.Ru 1 час назад
Москвичей предупредили о 8-балльных пробках
Фото: Газета.Ru
В Москве в час-пик во вторник ожидаются пробки до 8 баллов, написал столичный дептранс в Telegram.

"С 18 до 20 прогнозируем 7-8 баллов. Ну а синоптики обещают дождь и снег. Будьте особенно внимательны на дорогах, не гоняйте и держите дистанцию", — говорится в сообщении.

Самые большие затруднения будут в местах дорожных работ — на некоторых участках МКАД, на проспекте Мира в районе Северянина, на Большом каменном мосту, на Пятницком шоссе в районе дома 54, на Дмитровском шоссе в районе дома 67 и на Нижегородской эстакаде.
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