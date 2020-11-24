Москвичей предупредили о 8-балльных пробках 

В Москве в час-пик во вторник ожидаются пробки до 8 баллов, написал столичный дептранс в Telegram.

"С 18 до 20 прогнозируем 7-8 баллов. Ну а синоптики обещают дождь и снег. Будьте особенно внимательны на дорогах, не гоняйте и держите дистанцию", — говорится в сообщении.

Самые большие затруднения будут в местах дорожных работ — на некоторых участках МКАД, на проспекте Мира в районе Северянина, на Большом каменном мосту, на Пятницком шоссе в районе дома 54, на Дмитровском шоссе в районе дома 67 и на Нижегородской эстакаде.