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Tesla научились угонять за 90 секунд из-за «дыры» в прошивке 

Ferra.ru 1 час назад
Tesla научились угонять за 90 секунд
Фото: Ferra.ru
Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость в программном обеспечении электромобиля Tesla Model X. Из-за «дыры» в прошивке машину можно угнать за 90 секунд.
Уязвимость скрывается в системе обновления программного обеспечения брелока от электрокара через интернет. Специалисты выяснили, что угнать Tesla Model X за 90 секунд можно с помощью комплекта оборудования стоимостью около $300 и смартфона. Также злоумышленник должен знать информацию о VIN-коде автомобиля, который можно прочитать с улицы через лобовое стекло. Ещё вор должен иметь возможность приблизиться к владельцу электромобиля на расстояние около 5 метров.
Злоумышленнику необходимо перехватить сигнал на разблокировку машины. Затем уже в салоне он сможет привязать собственный брелок к электрокару.
Tesla уже пообещала выпустить патч для Model X в конце ноября-начале декабря.
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Автоновости , Tesla Model X , Tesla
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