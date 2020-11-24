Эксперт прокомментировал изменения в правах и ПТС

Комментируя данную инновацию для российских автомобилистов, эксперт отметил, что изменения, по сути, абсолютно ничего не изменят для большей части граждан. Дублирование фразы на нескольких языках можно назвать способом максимально приблизить наше водительское удостоверение к аналогичным документам международного образца. Однако, россияне и с «родными» правами могут за границей брать авто в аренду и спокойно ездить по дорогам общего пользования, так как с странах Европейского Союза
большее значение имеет не само удостоверение, а страховка гражданской ответственности водителя. Что касается ПТС, то эксперт говорит, что этот документ автомобилистами вообще редко используется, поэтому нововведение, скорее, необходимо МВД, возможно, для того, чтобы «подбить» статистику или для проведения каких-либо проверок.