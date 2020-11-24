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Эксперт прокомментировал изменения в водительских правах и ПТС

Car.ru
28 минут назад
Утверждённые Министерством внутренних дел изменения относительно дополнений в паспорте транспортного средства (ПТС) и водительских правах, носят больше «технический характер», считает главред специализированного печатного издания «Движок» Илья Огородников.
Эксперт прокомментировал изменения в правах и ПТС
Фото: ТАССТАСС
Известно, что вверху лицевой стороны водительского удостоверения, после введения в действие инновации, утверждённой МВД, появится написанный на русском языке текст, продублированный по-английски и по-французски. Что касается ПТС, то в паспорте будут в дальнейшем указываться данные о сидячих местах, предусмотренных в определённом транспортном средстве, а также о количестве проводившихся проверок.
Комментируя данную инновацию для российских автомобилистов, эксперт отметил, что изменения, по сути, абсолютно ничего не изменят для большей части граждан. Дублирование фразы на нескольких языках можно назвать способом максимально приблизить наше водительское удостоверение к аналогичным документам международного образца. Однако, россияне и с «родными» правами могут за границей брать авто в аренду и спокойно ездить по дорогам общего пользования, так как с странах Европейского Союза большее значение имеет не само удостоверение, а страховка гражданской ответственности водителя. Что касается ПТС, то эксперт говорит, что этот документ автомобилистами вообще редко используется, поэтому нововведение, скорее, необходимо МВД, возможно, для того, чтобы «подбить» статистику или для проведения каких-либо проверок.
Автоновости,МВД,ЕС,
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