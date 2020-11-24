Эксперт прокомментировал изменения в правах и ПТС

Известно, что вверху лицевой стороны водительского удостоверения, после введения в действие инновации, утверждённой МВД, появится написанный на русском языке текст, продублированный по-английски и по-французски. Что касается ПТС, то в паспорте будут в дальнейшем указываться данные о сидячих местах, предусмотренных в определённом транспортном средстве, а также о количестве проводившихся проверок.