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Россиянам объяснили, как спастись из упавшего в воду авто 

Вероника Полынина 2 часа назад
Как спастись из упавшего в воду авто
Фото: РИА Новости
Специалисты дали рекомендации водителям, как безопасно передвигаться по ледовым переправам.
При выезде на ледовую переправу водитель и все пассажиры должны отстегнуть ремни безопасности, чтобы в случае ухода машины под воду было легче спастись из тонущего автомобиля. Детей необходимо отстегнуть и взять на руки.
Двери машины должны быть открыты.
Выезжать на переправу следует со скоростью не более 10 км/ч, а скорость движения по переправе не должна превышать 20-30 км/ч.
Водителям стоит воздержаться от рывков и резких торможений.
Если у водителя есть сомнения в качестве льда, перед выездом на переправу необходимо высадить пассажиров и проехать опасный участок в пустой машине. Люди смогут преодолеть переправу пешком. Движение пешеходов по переправе разрешается по специальным дорожкам, чтобы не мешать проезду транспорта.
Как пишут «Аргументы и факты», на санкционированных переправах ЧП случаются редко, поскольку дорожные службы следят за толщиной льда и состоянием переезда.
Гораздо чаще машины проваливаются под лед на переправах, обустроенных автомобилистами, рыбаками и охотниками. Даже если машина проваливается под лед, у пассажиров есть пара минут, чтобы покинуть транспортное средство при соблюдении правил безопасного передвижения по переправе.
Если же двери закрыты, а ремни пристегнуты, водитель должен не допустить паники, отстегнуть себя, затем пассажиров, открыть окна и выбираться через них из тонущего автомобиля. В первую очередь следует эвакуировать детей, а затем взрослых.
Ранее, как писал «Рамблер», главный автоинспектор России Михаил Черников рассказал, что в экзамене по новым правилам больше внимания будет уделяться подготовке потенциальных водителей в условиях реального дорожного движения. Экзаменующихся будут «гонять» по автострадам, парковкам, развязкам и перекресткам.
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Автоновости , Михаил Черников , Аргументы и Факты
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