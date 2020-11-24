Как спастись из упавшего в воду авто

Специалисты дали рекомендации водителям, как безопасно передвигаться по ледовым переправам.

При выезде на ледовую переправу водитель и все пассажиры должны отстегнуть ремни безопасности, чтобы в случае ухода машины под воду было легче спастись из тонущего автомобиля. Детей необходимо отстегнуть и взять на руки.

Двери машины должны быть открыты.

Выезжать на переправу следует со скоростью не более 10 км/ч, а скорость движения по переправе не должна превышать 20-30 км/ч.

Водителям стоит воздержаться от рывков и резких торможений.

Если у водителя есть сомнения в качестве льда, перед выездом на переправу необходимо высадить пассажиров и проехать опасный участок в пустой машине. Люди смогут преодолеть переправу пешком. Движение пешеходов по переправе разрешается по специальным дорожкам, чтобы не мешать проезду транспорта.

Как пишут «Аргументы и факты» , на санкционированных переправах ЧП случаются редко, поскольку дорожные службы следят за толщиной льда и состоянием переезда.

Гораздо чаще машины проваливаются под лед на переправах, обустроенных автомобилистами, рыбаками и охотниками. Даже если машина проваливается под лед, у пассажиров есть пара минут, чтобы покинуть транспортное средство при соблюдении правил безопасного передвижения по переправе.

Если же двери закрыты, а ремни пристегнуты, водитель должен не допустить паники, отстегнуть себя, затем пассажиров, открыть окна и выбираться через них из тонущего автомобиля. В первую очередь следует эвакуировать детей, а затем взрослых.