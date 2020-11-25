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МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права 

РИА Новости и ещё 28 7 часов назад
Стоп, приехали: МВД изменит регламент экзамена на права
Фото: РИА Новости
МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен. Это следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов (имеется в распоряжении РИА Новости).
В действующем регламенте ошибки разделяются на "грубые" (пять штрафных баллов), "средние" (три балла) и "мелкие" (один балл). Необходимо набрать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении "грубого" нарушения (их в перечне 17) экзамен прерывается.
Проект нового регламента предусматривает, что тестирование остановят, если "кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15. — Прим. ред.) пунктов экзаменационного листа".
Из новых ошибок — "Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи", а также "не пристегнутый ремень безопасности", который сейчас проходит по категории "средних".
В целом остальные ошибки и нарушения разбиты на подгруппы по "ценности". Порог штрафных баллов для сдачи экзамена не изменился.
Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
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Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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