Правила сдачи на права предложили изменить

Согласно предложенным правилам, количество нарушений, за которые экзамен тут же прекращается, будет сокращено с 17 до 15. При этом в список «грубых» нарушений будет добавлены «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи» и «не пристегнутый ремень безопасности».