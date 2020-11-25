Правила сдачи на права предложили изменить

Согласно предложенным правилам, количество нарушений, за которые экзамен тут же прекращается, будет сокращено с 17 до 15. При этом в список «грубых» нарушений будет добавлены «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи» и «не пристегнутый ремень безопасности».
В министерстве планируют, что новые правила вступят в силу 1 апреля 2021 года.
Отмечается, что, согласно действующему регламенту, ошибки кандидатов подразделяются на «грубые» (5 штрафных баллов), «средние» (3 балла) и «мелкие» (1 балл). Экзаменуемому для успешной сдачи необходимо набрать менее пяти балов.
Ранее в России утвердили
изменения в водительские права, паспорт транспортного средства (ПТС), а также свидетельство о его регистрации (СТС). Изменения водительского удостоверения затронут название документа, которое располагается в верхней части его лицевой стороны. Теперь оно будет написано в три строки на трех языках: русском, французском и английском.