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В России предложили запретить любое превышение скорости 

Deita.ru 1 час назад
В России хотят запретить любое превышение скорости
Фото: deita.ru
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с инициативой понижения нештрафуемого порога превышения скорости до всего одного километра в час, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Известия.
По его словам, органы правопорядка должны быть нацелены на то, чтобы в первую очередь штрафовать водителей, регулярно нарушающих скоростной режим. Как отметил депутат, именно превышение допустимой скорости чаще всего приводит к смертям на дорогах. Вместе с тем, инициативу парламентария поддержали далеко не все его коллеги.
В частности, сам председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на данный момент инициатива Васильева ещё сырая и что её ещё нужно хорошенько проработать. В ассоциации ОКО напомнили о том, что существующий в России нештрафуемый порог в 20 километров в час был введён, когда автоматический контроль скорости на отечественных дорогах только начинали внедрять повсеместно.
Сейчас же, как отмечают специалисты организации, нынешние комплексы фото— и видеофиксации могут измерять скорость едущих авто с точною до того самого одного километра в час, о котором говорит депутат Васильев.
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Автоновости , Александр Васильев , Вячеслав Володин , Госдума , РИА "Дейта"
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