В России хотят запретить любое превышение скорости

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с инициативой понижения нештрафуемого порога превышения скорости до всего одного километра в час, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Известия.

По его словам, органы правопорядка должны быть нацелены на то, чтобы в первую очередь штрафовать водителей, регулярно нарушающих скоростной режим. Как отметил депутат, именно превышение допустимой скорости чаще всего приводит к смертям на дорогах. Вместе с тем, инициативу парламентария поддержали далеко не все его коллеги.

В частности, сам председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на данный момент инициатива Васильева ещё сырая и что её ещё нужно хорошенько проработать. В ассоциации ОКО напомнили о том, что существующий в России нештрафуемый порог в 20 километров в час был введён, когда автоматический контроль скорости на отечественных дорогах только начинали внедрять повсеместно.

Сейчас же, как отмечают специалисты организации, нынешние комплексы фото— и видеофиксации могут измерять скорость едущих авто с точною до того самого одного километра в час, о котором говорит депутат Васильев.