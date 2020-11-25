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Стало известно, где запретят продавать автомобили с ДВС 

Профиль 45 минут назад
Где и когда запретят продавать автомобили с ДВС
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Многие страны опасаются последствий выброса парниковых газов в атмосферу. Считается, что их избыток приводит к глобальному потеплению и серьезным экологическим проблемам, в том числе к повышению уровня моря.
Одна из мер, которая, как считается, может помочь сократить выброс парниковых газов — отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Норвегия, например, планирует к 2025 году запретить их продажу и создать необходимую инфраструктуру для электромобилей. Норвежское правительство уже сейчас предлагает своим гражданам различные стимулы для перехода на электрический транспорт.
Канадская провинция Квебек присоединилась к мировому тренду. Как сообщает издание Malay Mail, там планируют запретить продажу машин с ДВС в 2035 году. Остальные провинции Канады пока что не сообщали о подобных ограничениях.
Квебек — вторая территория в Северной Америке, которая собирается запретить продажу автомобилей с двигателями, использующими ископаемое топливо. Ранее о принятии такой нормы сообщил американский штат Калифорния. Запрет там вступает в силу также в 2035 году.
Издание отмечает, что в Европе к 2030 году продажу автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем собираются прекратить в Великобритании, Ирландии, Нидерландах и Дании. Франция присоединится к запрету в 2040 году.
При этом во многих случаях запрет на продажу не означает запрета на эксплуатацию по всей стране. Как правило он вводится в отдельных крупных городах. Так в Париже собираются запретить движение дизельного транспорта в 2024 году, а бензинового — в 2030 году. Брюссель, Афины и Рим хотят запретить на своей территории дизельные двигатели с 2025 года.
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