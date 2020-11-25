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Mazda3 получит прибавку к мощности 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Представлена Mazda3 2021 модельного года
Фото: © Mazda
В Японии дебютировала Mazda3 2021 модельного года с доработанной подвеской и мотором SkyActiv-X, получившим прибавку к мощности. О сроках появления обновленной модели в других странах пока не сообщается.
Главным новшеством стал двигатель Skyactiv-X 2.0 с приводным нагнетателем и умеренной гибридной системой M Hybrid, отдачу которого увеличили со 180 до до 190 лошадиных сил (крутящий момент вырос с 224 до 240 Нм). Также был дообработан турбодизель Skyactiv-D объемом 1,8 литра: его отдача выросла с 116 до 130 лошадиных сил при том же максимальном крутящем моменте (270 Нм).
В числе других изменений — улучшенные пружины и амортизаторы, а также увеличение рабочей скорости адаптивного круиз-контроля (до обновления она составляла 55 километров). Кроме того, для переднеприводных модификаций с бензиновым агрегатом Skyactiv-G 2.0 (156 сил) стала доступна шестиступенчатая механическая коробка передач.
В Японии цены на обновленную Mazda3 начинаются от 2,2 миллиона иен (1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу): за эту цену можно купить модель с базовым двигателем Skyactiv-G 1.5 с отдачей 111 сил.
В России Mazda3 продавалась с бензиновыми моторами Skyactiv-G 1.5 и 2.0, однако в октябре 2020 года стало известно о приостановке поставок автомобилей в страну. Причиной такого решения называют резко возросший утильсбор на импортные автомобили.
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