Renault показала тизер нового Duster для России

Российский офис Renault опубликовал первое тизерное изображение нового Duster: на затемненном снимке можно рассмотреть квадратные задние фонари и очертания кузова. Компания сопроводила тизер коротким комментарием о том, что модель «скоро появится в России».

Новинку уже не раз и не два замечали во время испытаний, в том числе на территории АвтоВАЗа, так что внешний вид Duster уже не является секретом — он будет унифицирован с бразильской версией модели, о чем свидетельствуют квадратные фонари. По неофициальным данным, кроссовер лишится двухлитрового «атмосферника» и четырехдиапазонного «автомата», а топовым мотором станет 150-сильная «турбочетвёрка» объёмом 1,33 литра от Arkana.

В компании пока не называют место сборки нового Duster. Дело в том, что в настоящий момент конвейерная сборка двух других моделей, Arkana и Kaptur организована на московском заводе «Рено Россия», но все элементы шасси и кузовные детали для кроссоверов производят в Тольятти. Не исключено, что в случае с новым Duster финальную сборку будут производить на мощностях АвтоВАЗа.

События Тольятти / Шпионская фотография нового Renault Duster

Дореформенный Renault Duster комплектуется моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы соответственно, а также 1,5-литровым дизелем. В зависимости от установки и комплектации цены варьируются от 865 тысяч до 1 245 000 рублей.