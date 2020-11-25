Названы основания для аннулирования водительских прав 

МВД назвало 8 оснований, по которым водительские права могут быть аннулированы, сообщает РИА "Новости".

Так, удостоверение могут аннулировать, если у него истек срок действия, если изменились содержащиеся в нем персональные данные, а также если оно пришло в негодность.

Кроме того, аннулировать документ могут при выдаче с нарушениями, в случае его утраты и при выдаче нового удостоверения.

Причиной также является появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерть. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства.