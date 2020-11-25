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Названы основания для аннулирования водительских прав 

Газета.Ru и ещё 4 5 часов назад
Названы основания для аннулирования водительских прав
Фото: depositphotos.com
МВД назвало 8 оснований, по которым водительские права могут быть аннулированы, сообщает РИА "Новости".
Так, удостоверение могут аннулировать, если у него истек срок действия, если изменились содержащиеся в нем персональные данные, а также если оно пришло в негодность.
Кроме того, аннулировать документ могут при выдаче с нарушениями, в случае его утраты и при выдаче нового удостоверения.
Причиной также является появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерть. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства.
Видео дня. Изменения в водительские права и ПТС утвердили в МВД
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