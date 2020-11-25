Российский Volkswagen Passat стал слабее

Компания Volkswagen скорректировала в России моторную линейку седана Passat. С официального сайта марки исчез двухлитровый вариант модели.

Обновлённый Volkswagen Passat с начала 2020 года предлагался с бензиновыми двигателями объёмом 1,4 литра и 2,0 литра соответственно. Мощность первого составляет 150 л.с., мощность второго — 190 л.с.

150-сильный мотор работает в паре с "механикой" или "роботом", 190-сильный агрегат стыкуется с безальтернативной роботизированной трансмиссией.

Теперь же четырёхдверка оснащается только 1,4-литровым двигателем на 150 сил. Цены на автомобиль начинаются с 1 949 000 рублей и заканчиваются на отметке 2 539 000 рублей. С февраля текущего года на российском автомобильном рынке реализовано лишь 743 экземпляра Volkswagen Passat.

Ранее сообщалось о том, что Volkswagen Passat следующей генерации будет унифицирован с Superb. Новый Passat, выход которого запланирован на 2023 год, может получить кузов лифтбек.