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«Сливной» рынок и наглые дилеры: что не так с покупкой авто в России 

Мария Иванова 1 час назад
«Сливной» рынок и наглые дилеры: что не так с покупкой авто в России
Фото: ТАСС
Глава комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук заявил, что в России очень сложно купить хорошую машину из-за недобросовестных дилеров и множества «сливных» авто. Об этом сообщает «Ура.ру».

«У нас дилеры могут творить что угодно и им за это ничего не будет. Это очень серьезно влияет на качество самой машины», — заявил Форманчук.

Он подчеркнул, что ни один российский дилер не признается в браке.
Эксперт назвал Россию «сливным рынком» для автопроизводителей. По его словам, авто из «особых» или «ограниченных» серий, которые появляются в России, обычно «просто пустые». В целом Форманчук назвал комплектации продающихся в России машин довольно бедными.
Он подчеркнул, что российские производители не просто уступают иностранным: по его мнению, качество российских машин с каждым годом становится хуже, ресурс их моторов рассчитан всего на несколько лет, а сделаны они из более тонкого металла.

«Плюс бензин у нас плохой. Запчасти, зачастую, контрафактные. Условия эксплуатации у нас тяжелые. В принципе это все возлагает дополнительную нагрузку на узловые агрегаты автомобиля», — заключил Форманчук.

Как сообщал «Рамблер», ранее самой популярной автомобильной маркой в России в «Автостате» назвали отечественную LADA. Ее доля составляет 31,3 процента (13,9 миллиона штук) от общего количества машин. Второе место заняла Toyota (8,8 процента или 3,9 миллиона экземпляров), третье — Hyundai (пять процентов, 2,2 миллиона авто).
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