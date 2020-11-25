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Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы 

РИА Новости 41 минуту назад
Маск пообещал дешевый электрокар для Европы
Фото: © AP Photo / Jae C. Hong
Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном строительству "Гигафабрики" в Германии.
Маск заметил, что европейским автомобилистам в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики. В компании задумались над компактным электромобилем в кузове хетчбэк, облик которого разработает европейская дизайн-студия компании.
Стоимость компактного электрокара может составить 25 000 долларов (около 1,9 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, наиболее доступная Model 3 французскому покупателю обойдется в 50 000 евро (4,5 миллиона рублей).
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