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Илон Маск задумался о создании нового электромобиля Tesla 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Маск задумался о создании нового электромобиля Tesla
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, глава Tesla Илон Маск задумался о создании компанией нового электромобиля. Речь идет о компактном хэтчбеке для европейского. При этом он подчеркнул, что это будет принципиально новая модель, а ее проектирование и разработка пройдут целиком и полностью на немецком заводе компании.
Илон Маск был приглашен посвящённую аккумуляторам онлайн-конференцию, где и поделился собственными планами, пишет CNBC. Глава Tesla также отметил разницу в предпочтениях американцев и европейцев в плане внешнего вида и размеров авто:

Возможно, в Европе имело бы смысл выпустить компактный автомобиль, я думаю, хэтчбек или что-то подобное. В США автомобили, как правило, больше из-за личных вкусов американцев. В Европе они, как правило, меньше — Илон Маск, Глава Tesla.

Напомним, что на сегодняшний день Tesla выпускает четыре модели электромобилей: два внедорожника (Model Y и Model X), седан представительского класса (Model S) и автомобиль в доступной ценовой категории (Model 3). При этом абсолютно все выпускаемые компанией авто несколько десятков сантиметров длиннее того, какие транспортные средства принято выпускать в Европе.
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