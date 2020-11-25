Маск задумался о создании нового электромобиля Tesla

Как стало известно, глава Tesla Илон Маск задумался о создании компанией нового электромобиля. Речь идет о компактном хэтчбеке для европейского. При этом он подчеркнул, что это будет принципиально новая модель, а ее проектирование и разработка пройдут целиком и полностью на немецком заводе компании.

Илон Маск был приглашен посвящённую аккумуляторам онлайн-конференцию, где и поделился собственными планами, пишет CNBC. Глава Tesla также отметил разницу в предпочтениях американцев и европейцев в плане внешнего вида и размеров авто:

Возможно, в Европе имело бы смысл выпустить компактный автомобиль, я думаю, хэтчбек или что-то подобное. В США автомобили, как правило, больше из-за личных вкусов американцев. В Европе они, как правило, меньше — Илон Маск, Глава Tesla.

Напомним, что на сегодняшний день Tesla выпускает четыре модели электромобилей: два внедорожника (Model Y и Model X), седан представительского класса (Model S) и автомобиль в доступной ценовой категории (Model 3). При этом абсолютно все выпускаемые компанией авто несколько десятков сантиметров длиннее того, какие транспортные средства принято выпускать в Европе.