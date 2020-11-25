Россиян предупредили о подорожании автомобилей 

В следующем году средневзвешенная цена нового автомобиля в России вырастет на десять процентов, уверены эксперты агентства " Автостат ". Это произойдет в случае роста курса доллара.

За последние шесть лет средневзвешенная цена нового авто в России увеличилась на 66%. В этом году рост составил 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара (более 10%), а в 2015 машины подорожали на 20%.

"Это объясняется изменением структуры самого рынка. Он сместился в сторону продаж более доступных моделей", — объяснил директор "Автостат" Сергей Целиков.

Ранее стало известно о среднем росте рекомендованных розничных цен на новые автомобили в России на 12% за первые девять месяцев этого года.