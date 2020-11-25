Почему у россиян могут отобрать водительские права

МВД России составило список причин, по которым водительские права могут быть аннулированы.

Так, права могут аннулировать при истечении срока действия; изменении персональных данных владельца; если водительское удостоверение пришло в негодность вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально. Кроме того, аннулировать водительские права могут при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения; из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения.

Автомобильный эксперт Андрей Ломанов в комментарии «НСН» назвал все причины «абсолютно вменяемыми», но отметил, что процесс аннулирования водительского удостоверения необходимо производить по решению суда, а не по воле инспектора.

«Все нюансы должны быть прописаны, чтобы не возникала коррупционная составляющая», — отметил он.

Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы Александр Васильев предложил отменить нештрафуемый лимит превышения скорости в 20 км/ч и ввести наказание за превышение скорости даже на 1 км/ч.