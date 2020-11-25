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Россиянам назвали причины аннулирования водительских прав 

Вероника Полынина 2 часа назад
Почему у россиян могут отобрать водительские права
Фото: ТАСС
МВД России составило список причин, по которым водительские права могут быть аннулированы.
Так, права могут аннулировать при истечении срока действия; изменении персональных данных владельца; если водительское удостоверение пришло в негодность вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально. Кроме того, аннулировать водительские права могут при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения; из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения.
Автомобильный эксперт Андрей Ломанов в комментарии «НСН» назвал все причины «абсолютно вменяемыми», но отметил, что процесс аннулирования водительского удостоверения необходимо производить по решению суда, а не по воле инспектора.
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«Все нюансы должны быть прописаны, чтобы не возникала коррупционная составляющая», — отметил он.

Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы Александр Васильев предложил отменить нештрафуемый лимит превышения скорости в 20 км/ч и ввести наказание за превышение скорости даже на 1 км/ч.
Видео дня. Изменения в водительские права и ПТС утвердили в МВД
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Автоновости
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