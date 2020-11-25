Россиян обрекли на плохие автомобили

Купить хорошую машину в России невозможно, заявил автоэксперт, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

«У нас дилеры могут творить что угодно и им за это ничего не будет. Это очень серьезно влияет на качество самой машины. У нас никакой дилер вам не скажет, что у них брак. Плюс бензин у нас плохой. Запчасти, зачастую, контрафактные. Условия эксплуатации у нас тяжелые», — объяснил он «Ура.ру».

По словам эксперта, Россия является «сливным» рынком для автопроизводителей. Сюда поставляют машины с «бедной» комплектацией, ограниченным числом моторов.

Кроме того, качество машин с каждым годом становится все хуже, а ресурс моторов рассчитан лишь на то, чтобы отъездить гарантию.

Форманчук отметил, что в России невозможно составить рейтинг надежных автомобилей, как это делается в США. По его словам, автопроизводители в РФ скрывают поломки, потому что боятся судов и не хотят тратить деньги на отзывные кампании и ремонты.

Ранее, как писал «Рамблер», эксперты предрекли обвал автомобильного рынка по итогам года. Падение продаж легковушек в России составит не менее 15 процентов.