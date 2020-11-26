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В РФ отказались повышать число вопросов при сдаче экзамена на водительские права 

Газета.Ru и ещё 8 4 часа назад
Правила сдачи на права оставили без изменений
Фото: ТАСС
МВД России отказалось от предложения увеличить количество вопросов в тесте при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. В ведомстве подчеркнули, что в тестовой части экзамена сохранят 20 вопросов, которые останутся разделенными на четыре тематических блока.
В документе отмечается, что билет, который представляет из себя блок из 5 вопросов, будет сформирован случайным образом. МВД добавляет, что в ходе экзамена не допускается перестановка вопросов между блоками. Там уточнили, что на каждый вопрос дается от двух до пяти вариантов ответа.
Видео дня. МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на права
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