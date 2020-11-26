В России готовят повышение утилизационного сбора

Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на все автомобили, а также на спецтехнику на 25-30%, рассказали РИА Новости источники в автопроме.

"Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику", — сообщил один из собеседников агентства.

Он добавил, что власти объясняют такой шаг сопоставимым ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер.

Его слова подтвердил и другой источник. Он связал данное решение с окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО, и выравниванием из-за этого ввозных пошлин на меньшем уровне.

"Нам говорилось, что такие планы (по индексации утилизационного сбора — ред.) есть, но формально решение еще не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта — он и так неплохо защищен. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты", — сообщил еще один собеседник агентства.

По мнению аналитика " ВТБ Капитала " Владимира Беспалова, в первую очередь повышение утилизационного сбора отразится на импортных автомобилях.

"Но его доля не так высока, и это обычно более дорогие машины. На спрос это вряд ли повлияет сильно, так как состоятельные люди не так чувствительны к ценам. На рынок, который больше состоит из массового сегмента, гораздо больше будут влиять другие факторы — покупательские настроения, динамика доходов населения, общая макроэкономическая ситуация", — заявил эксперт.

Сбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но локализованным автопроизводителям предоставили промышленные субсидии. Их получают подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК) автоконцерны (это подавляющее большинство заводов в стране). В декабре прошлого года было решено дифференцировать эти субсидии в зависимости от целевого уровня локализации.

Утилизационный сбор повышался уже трижды. Его базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 15 тысяч. Традиционно правительство при повышении сбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.