Доллар ударит по авто в России

В 2021 году новые машины в автосалонах могут подорожать на 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков агентства «Автостат». Стоимость автомобилей в России, заявили эксперты, привязана к курсу доллара.

Специалисты пришли к выводу, что если в будущем году курс доллара продолжит расти, то цены на новые автомобили в среднем подрастут на 10%, поскольку ситуация на валютном рынке «оказывает прямое влияние на стоимость машин». В связи с предполагаемым подорожанием ожидается снижение объема продаж.

По самым пессимистичным прогнозам, в 2021 году будет продано на 12% меньше авто, чем в текущем — около 1,25 миллиона машин. Средневзвешенный прогноз обещает снижение объема продаж на 5-6% до 1,35 миллиона машин. Наконец, существует и надежда на то, что рынок подрастет на 5% и продажи в будущем году будут оцениваться на уровне 1,5 миллиона машин.

Аналитики подсчитали, что за последние 6 лет новые автомобили в России подорожали на 66%. Оценивая ситуацию в 2020 году, эксперты подчеркнули, что если доллар вырос в цене на 10%, то машины в автосалонах добавили к стоимости около 6,5%. По словам специалистов, этот факт объясняется тем, что потребитель начал чаще обращать внимание на более дешевые модели.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики «Автостата» заявляли, что цены на легковые автомобили за последние пять лет в России взлетели на 76%. В качестве основной причины повышения цен эксперты называют инфляцию, «которая никуда не исчезает». При этом, по словам специалистов, рост стоимости автомобилей компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. Аналитики заявляют, что в будущем легковые автомобили в России продолжат дорожать, однако влиять на это будут уже другие факторы.