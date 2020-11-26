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Системы безопасности автомобиля дают обратный эффект? 

Car.ru 5 часов назад
Системы безопасности автомобиля дают обратный эффект?
Фото: Car.ru
Опыты показали, что электронные помощники делают водителей более уязвимыми.
Пакеты безопасности в транспортных средствах совершенствуются с каждым годом. Однако последние исследования говорят о том, что на сидящих за рулем современная электроника оказывает обратный эффект. Автолюбители так уверены в передовых технологиях, что стали меньше полагаться на себя.
Любопытный эксперимент провели американский Страховой институт безопасности дорожного движения вместе с Массачусетским технологическим университетом. В нем задействовали 20 добровольцев, разбитых на две группы.
Первой предложили сесть за руль Land Rover Range Rover Sport с адаптивным круиз-контролем. Другой же половине достался Volvo S90 с ACC и Pilot Assist. В ходе исследования изучалось, как на протяжении месяца менялся уровень внимания водителей.
Вначале все было более или менее нормально. Однако к концу тестов большинство испытываемых становились небрежными, отвлекаясь на разговоры по смартфону или изучение предметов салона.
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