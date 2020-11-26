Размер утилизационного сбора в России в будущем году может вырасти на 25-30% заявили РИА Новости анонимные источники. Инициатива, по словам экспертов, обязательно отразится на стоимости автомобилей.

Российские власти называют запланированное повышение сбора его «индексацией». Главная причина инициативы — ослабление российской нацвалюты, которое «понижает совокупный торговый барьер». Предполагается, что утильсбор вырастет на все виды транспортных средств, в том числе и спецтехнику.

«Такие планы есть, но формально решение еще не принято», — оговорился один из источников агентства.

Эксперт компании «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов, комментируя новость, заявил, что спрос вряд ли отреагирует на повышение утилизационного сбора, поскольку его уплачивают покупатели новых в основном дорогостоящих машин. По его словам, объём продаж авто из массового сегмента в будущем году будет зависеть от других факторов: например, от уровня доходов населения или общей экономической ситуации в стране.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики агентства «Автстат» заявили, что если в будущем году курс доллара продолжит расти, то цены на новые автомобили в среднем подрастут на 10%, поскольку ситуация на валютном рынке «оказывает прямое влияние на стоимость машин». В связи с предполагаемым подорожанием ожидается снижение объема продаж.

По самым пессимистичным прогнозам, в 2021 году будет продано на 12% меньше авто, чем в текущем — около 1,25 миллиона машин. Средневзвешенный прогноз обещает снижение объема продаж на 5-6% до 1,35 миллиона машин. Наконец, существует и надежда на то, что рынок подрастет на 5% и продажи в будущем году будут оцениваться на уровне 1,5 миллиона машин. Аналитики подсчитали, что за последние 6 лет новые автомобили в России подорожали на 66%. Оценивая ситуацию в 2020 году, эксперты подчеркнули, что если доллар вырос в цене на 10%, то машины в автосалонах добавили к стоимости около 6,5%. По словам специалистов, этот факт объясняется тем, что потребитель начал чаще обращать внимание на более дешевые модели.