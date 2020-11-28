Цены взлетят: что ждет авторынок в России

Дефицит новых машин в российских автосалонах, о котором стало известно в августе этого года, затронул не только премиальные бренды, но и модели массового сегмента. Ситуация может продлиться до весны 2021 года, считают опрошенные ТАСС дилеры.

"В августе мы фиксировали дефицит преимущественно в премиальных брендах, тогда как сейчас есть недостаток и в самых востребованных моделях из массового сегмента. В некоторых марках дефицит чувствуется сильнее, чем в августе", — сообщил директор по маркетингу "Рольфа" Виталий Шония.

В "Автомире" уверены, что ощутимый дефицит по большинству марок сохранится как минимум до конца декабря, а в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса проблема с поставками будет и в первом квартале 2021 года. Аналогичного мнения придерживаются в "Авилоне": по мнению операционного директора компании Алексея Гуляева, ситуация с нехваткой машин продлится до конца первого-начала второго квартала следующего года (в зависимости от марки автомобиля).

"Дефицит на новые автомобили сохранится до весны 2021 года", — подтверждает генеральный директор "АвтоСпецЦентра" Денис Петрунин. Причиной этому стали перебои в поставках и сезонный рост спроса на авто. Из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса автозаводы во всем мире работают не на полную мощность и не могут обеспечить все потребности рынка, отметил он. "Наряду с этим многие люди решили не откладывать покупку автомобиля, беспокоясь насчет колебаний курса рубля, что также частично усилило нехватку", — уточнил операционный директор "Авилона" Гуляев.

Дефицит затронул не только новые машины, но и авто с пробегом. Как пояснили в "Автомире", основной источник ликвидных б/у машин для дилеров — trade-in — услуга по приобретению нового автомобиля, при котором часть его стоимости покрывается стоимостью старой машины. Из-за нехватки новых автомобилей к ней прибегают реже, в то время как спрос на б/у-сегмент значительный.

Ценники вырастут с января

За январь-октябрь цены на автомобили выросли в среднем от 3 до 15%, подсчитали в "Авилоне". Среди основных факторов, которые на это повлияли — колебание курса, инфляция и повышение ставок утилизационного сбора.

В Минпромторге РФ ситуацию оценивают оптимистичнее. Глава министерства Денис Мантуров в интервью ТАСС отметил, что рост цен на автомобили в России в 2020 году не превысит уровень инфляции.

Ценники пойдут вверх и в следующем году, уверены автодилеры. Во-первых, речь идет о традиционном подорожании с начала года. "К январю автопроизводители проведут корректировку прайс-листов на весь модельный ряд, и автомобили, имеющиеся в наличии, будут предлагаться уже по новым ценам", — отметил директор по маркетингу "Рольфа" Шония. Во-вторых, на цены повлияют волатильность рубля и прочие сопутствующие факторы, как, например, в этом году на повышении частично сказался рост ставок утильсбора. Как ранее сообщал источник ТАСС, правительство вновь планирует их индексацию с 1 января 2021 года.

По прогнозу гендиректора "АвтоСпецЦентра" Петрунина, цены на авто в течение 2021 года могут вырасти на 10-12%.