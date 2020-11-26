В России наладят выпуск электрокаров и водородомобилей 

Калининградский завод «Автотор» намерен развернуть производство электрокаров, водородомобилей и освоить выпуск новых композитных материалов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на основателя компании Владимира Щербакова.

По словам главы «Автотора», компания приступает к подготовке к производству электрокаров. Для этого был создан инжиниринговый центр, в котором работают около сотни человек. В начале 2021 года появится конструкторско-технологический центр для подготовки и постановки на конвейер автомобилей на электричестве.

«Мы также хотели бы на этой базе создать еще одну ветку топливных элементов для электрического автомобиля с тем, чтобы поставлять продукцию на экспорт, у нас есть хорошие партнеры — BMW, Kia и Hyundai», — добавил он.

Кроме того, в планах «Автотора» — производство автомобиля на водородном топливе. Для этого совместно с партнерами калининградское предприятие создает мощную научно-исследовательскую и конструкторскую базу. Эту идею компания уже обсуждает с профильными министерствами и намерена реализовать ее «в ближайшие четыре-пять лет».

Также стало известно, что «Автотор» возвращается к проекту восьми заводов и автокластера на северо-западе Калининграда.

«Мы должны примерно за 5-7 лет радикально уйти от действующей технологии производства SKD (крупноузловая сборка), полностью перейдя на технологии CKD (производство полного цикла), и очень много компонентов производить на заводах в России», — заявил Щербаков.

Семь лет назад «Автотор» и Magna представили проект создания кластера под Калининградом, площадь которого составляет более 1,2 тысячи гектаров. Там предполагалось до 2020 года построить пять автомобильных заводов полного цикла, до 16 заводов по производству автомобильных компонентов, а также объектов транспортной и логистической инфраструктуры. В 2015 году «Автотор» заявлял о намерении инвестировать в инфраструктуру калининградского автокластера даже по сокращенной программе не менее 40-60 миллиарда рублей.

Производство автомобилей на мощностях «Автотора» было запущено в 1997 году, и в разные годы с конвейера сходили автомобили BMW, Kia, Hyundai, а также TATA Daewoo, FAW и Ford. В настоящее время там налажена сборка BMW, Kia, Hyundai и Genesis.