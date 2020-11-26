Гибрид Toyota и старого Chevrolet: объявлена цена и тираж

Компания Mitsuoka Motor объявила цены и озвучила тираж первого в истории бренда внедорожника под названием Buddy. Дизайн автомобиля может показаться знакомым, так как за основу был взят новый Toyota RAV4, который оформили в стиле Chevrolet Blazer 1990-х годов. Модель выпустят небольшой серией из 50 экземпляров, а цены будут варьироваться от 4 697 000 до 5 899 300 иен (3,3-4,2 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Buddy, выдержанный в ретро-стиле, представили в октябре этого года. Профиль модели отсылает к Toyota RAV4, на базе которого он построен, при этом спереди внедорожник напоминает старый Blazer, а сзади — Cadillac SRX. Buddy получил массивную радиаторную решетку с хромированными ламелями, вертикальные задние фонари, а на задней двери появилась плашка с названием компании. Новинка доступна в шести вариантах двухцветной окраски и в 11 однотонных цветах.

Mitsuoka Buddy

Buddy на 130 миллиметров превосходит по длине донорский RAV4: его длина, ширина и высота составляют 4730, 1865 и 1685 миллиметров соответственно, колесная база равна 2690 миллиметрам, а дорожный просвет — 190-205 (в зависимости от колес). Для внедорожника предусмотрены 17-, 18— или 19-дюймовые диски.

Buddy оснащен «тойотовским» двухлитровым «атмосферником» мощностью 171 лошадиная сила (207 Нм), который сочетается с вариатором Direct Shift-CVT, привод — передний либо полный. Альтернативой служат гибридные установки: 218-сильная на базе двигателя 2.5 и 222-сильная с электромотором в приводе задних колес.

Салон практически в точности повторяет Toyota RAV4. По желанию клиента Buddy может быть укомплектован 8— или 9-дюймовым экраном мультимедийной системы, панорамной крышей со сдвижной секцией, круиз-контролем, а в числе электронных ассистентов заявлены системы автоматического торможения и удержания в полосе.

В числе недавних проектов Mitsuoka — модель Viewt (построена на базе современного Nissan March и выпускается в кузове седан и хэтчбек) и спорткар Rock Star (базируется на агрегатах Mazda MX-5 и выполнен в стиле классического Chevrolet Corvette Stingray). Однако самый известный автомобиль бренда — спорткар Orochi, который выпускался с 2006 по 2014 год.