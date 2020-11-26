Стал известен покупатель первого серийного Aurus Senat 

Стало известно, кто стал первым покупателем серийного Aurus Senat, разработанного ФГУП НАМИ. Согласно данным ГИБДД, черный люксовый седан заказала частная компания, предоставляющая услуги лизинга.

Согласно Свидетельству о регистрации конструкции транспортного средства (СБКТС), первый серийный Aurus Senat получил VIN-номер XKN0A1000L1000003. По данным ГИБДД, черный седан с таким VIN зарегистрирован на юридическое лицо, расположенное в Москве. По имеющимся в свободном доступе данным, покупателем премиального отечественного автомобиля стала компания ООО «СОЛТ», которая предоставляет услуги лизинга для таксопарков.

Кроме того, удалось выяснить, что данная компания связана с крупным столичным холдингом «Авилон», который является одним из двух аккредитованных продавцов Аурусов. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что первый серийный Aurus Senat приобрел официальный дилерский центр. Все построенные ранее лимузины для госорганов являлись предсерийными образцами, у которых в паспортах транспортных средств отсутствовали данные о марке и модели.

Aurus Senat — первый премиальный автомобиль, построенный на территории России в рамках проекта «Кортеж». Седан разработали инженеры ФГУП НАМИ. Полноприводная модель оборудована гибридным 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 598 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает 9-ступенчатый «автомат». До «сотни» лимузин разгоняется за 5,8 секунды. Стоимость представительского автомобиля для частных заказчиков начинается от 18 миллионов рублей. Ожидается, что массово машины появятся в дилерских центрах в 2021 году.