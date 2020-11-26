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Стал известен покупатель первого серийного Aurus Senat 

Motor.ru 4 часа назад
Стал известен покупатель первого серийного Aurus Senat
Фото: © Aurus
Стало известно, кто стал первым покупателем серийного Aurus Senat, разработанного ФГУП НАМИ. Согласно данным ГИБДД, черный люксовый седан заказала частная компания, предоставляющая услуги лизинга.
Согласно Свидетельству о регистрации конструкции транспортного средства (СБКТС), первый серийный Aurus Senat получил VIN-номер XKN0A1000L1000003. По данным ГИБДД, черный седан с таким VIN зарегистрирован на юридическое лицо, расположенное в Москве. По имеющимся в свободном доступе данным, покупателем премиального отечественного автомобиля стала компания ООО «СОЛТ», которая предоставляет услуги лизинга для таксопарков.
Кроме того, удалось выяснить, что данная компания связана с крупным столичным холдингом «Авилон», который является одним из двух аккредитованных продавцов Аурусов. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что первый серийный Aurus Senat приобрел официальный дилерский центр. Все построенные ранее лимузины для госорганов являлись предсерийными образцами, у которых в паспортах транспортных средств отсутствовали данные о марке и модели.
Aurus Senat — первый премиальный автомобиль, построенный на территории России в рамках проекта «Кортеж». Седан разработали инженеры ФГУП НАМИ. Полноприводная модель оборудована гибридным 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 598 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает 9-ступенчатый «автомат». До «сотни» лимузин разгоняется за 5,8 секунды. Стоимость представительского автомобиля для частных заказчиков начинается от 18 миллионов рублей. Ожидается, что массово машины появятся в дилерских центрах в 2021 году.
В середине сентября президент Татарстана Рустам Минниханов стал первым руководителем российского региона, который пересел на служебный Aurus. Премиум-седан Senat белого цвета появился в ходе церемонии инаугурации главы региона.
Источник: Drom.ru
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