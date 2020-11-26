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В России стартовали продажи Land Rover Defender 

Motor.ru и ещё 2 26 ноября 2020
В России стартовали продажи Land Rover Defender
Фото: © Land Rover
Jaguar Land Rover объявляет о старте продаж нового Defender в России: с 27 ноября внедорожник доступен в салонах дилеров. Модель предлагается с тремя вариантами двигателей: двумя дизельными и бензиновым с технологией мягкого гибрида. Цены начинаются от 4 060 000 рублей.
Defender нового поколения будет доступен в пяти комплектациях: Standard, S, SE, HSE и топовой X. «Базовый» внедорожник получит адаптивную пневмоподвеску Adaptive Dynamics, светодиодную переднюю оптику, мультимедийную систему, двухзонный климат-контроль, навигацию и камеру кругового обзора.
Вне зависимости от уровня исполнения, для внедорожника предусмотрен пакет для холодного климата с подогревом лобового стекла, форсунок омывающей жидкости, рулевого колеса и передних сидений, а также с функцией автономного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.
В комплектацию S дополнительно включены сиденья с обивкой кожей Grained и электрорегулировками, система бесключевого доступа и 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель.
Вариант SE отличается светодиодными фарами премиум-класса, передними сиденьями с электроприводом с 12 параметрами и памятью, а также аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками. Для HSE заявлены матричные светодиодные фары, сдвижная панорамная крыша, передние кресла с вентиляцией и с электрической регулировкой по 14 параметрам и адаптивный круиз-контроль. Топовый X можно узнать по черными глянцевыми вставками на капоте и черному цвету кузова Gloss Black.
Первые внедорожники доступны в пятидверной версии 110, а короткобазные Defender 90 с трехдверным кузовом будут представлены в начале следующего года.
Дополнительно доступны версии X-Dynamic (от 4 521 000 рублей) и First Edition (от 5 309 000 рублей). а также каталог с 170 отдельными индивидуальными аксессуарами.
Land Rover Defender можно купить с дизелями на 200 и 249 лошадиных сил, а также шестицилиндровым бензиновым мотором с технологией мягкого гибрида, который выдает 400 сил. Все агрегаты работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
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Автоновости , Land Rover Defender , Jaguar , Rover , Land Rover
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