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Московских водителей предупредили о новой камере на стоп-линию 

Профиль 2 часа назад
Стоп, машина: автомобилисты попали под прицел новой камеры
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Автомобилисты в Москве заявили о штрафах с новой камеры, которые они получали при неостановке на стоп-линии перед съездом на МКАД. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердил наличие комплекса и объяснил, сколько их работает в городе.
Новая камера находится на МКАД, в районе Строгино на съезде 64В. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Чтобы избежать штрафа, необходимо не просто сбавить скорость, а полностью остановиться перед знаком «Стоп», пишет Autonews.ru.
В ЦОДД отметили, что в Москве сейчас это нарушение фиксируют еще два устройства. Одно находится на съезде с внешней стороны МКАД (5А) на Носовихинское шоссе. Второе — на улице Нижняя Масловка, д. 9.
Автомобилистка Анастасия Гаргаева пояснила, что часто бывает в том месте и раньше штрафы не приходили, а она потом получила сразу два за разные дни.

«Признаю, что не стою там, если нет пробки, притормаживаю на 1-2 секунды и еду дальше. Сколько нужно там стоять, чтобы не словить штраф?», — уточнила она.

Эксперты напомнили, что, если водитель не согласен с выписанным постановлением, то он имеет право подать соответствующую жалобу. Это необходимо сделать в течение десяти дней со дня получения постановления.
Ранее «Профиль» писал, что в Москве начнут штрафовать по камерам за телефоны и непристегнутый ремень. Для этого выделят восемь комплексов. Фотографии с камер будут обрабатываться с помощью нейронных сетей.
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