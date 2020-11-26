Премиум-сегмент растет, BMW Group Россия наращивает свою долю 

Если за первые шесть месяцев 2020 года продажи новых автомобилей в России упали на 23%, то объем премиум-сегмента снизился только на 16% — до 55 тысяч автомобилей, а продажи BMW Group Россия еще меньше: на 14% у бренда BMW и на 8% — у MINI.

Соответственно, в первой половине 2020 года BMW Group Россия не только сохранила свое лидерство в премиум-сегменте, но и увеличила долю до 33%. С января по июнь в России продано 17 110 новых автомобилей BMW и 1104 автомобиля MINI.

Такие результаты объясняются, в первую очередь, двумя факторами: широкий модельный ряд, закрывающий все ниши, и активное обновление модельной линейки. Еще один фактор — продолжающийся рост доли сегмента SUV на премиальном рынке — 71% против 65% год назад. А здесь BMW — традиционный лидер. BMW X1, X3 и X7 — бестселлеры среди компактных, средних и полноразмерных SUV. По итогам полугодия BMW занял 33% этого сегмента.

В большинстве остальных сегментов продажи тоже были выше рынка. BMW X6 — самая популярная модель категории Sports Activity Coupe. BMW 3 и 5 серии первенствуют cреди седанов среднего и бизнес-класса, а BMW 6 серии GT не оставляет шансов конкурентам в своей нише. При этом в конце лета — начале осени в продаже появятся обновленные BMW 5 серии и 6 серии GT.

MINI Clubman, подвергшийся модернизации в апреле 2019 года, лидирует по продажам среди премиальных универсалов. Классический MINI остается самым популярным хэтчбеком премиум-класса.