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Как ГИБДД накажет водителей за разговоры за рулем 

Вероника Полынина 2 часа назад
Как ГИБДД накажет водителей за разговоры за рулем
Фото: depositphotos.com
Водителей, которые пользуются телефонами за рулем, будут вычислять с помощью программного модуля, установленного на системы фото-, видеофиксации нарушений «Стрелка-360», сообщает РБК со ссылкой на письмо начальника ГИБДД Михаила Черникова на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.
Чтобы избежать ошибки и не принять за телефон любой другой предмет в руках водителя, система будет делать не менее десяти фотографий высокого качества. Лица водителей при этом будут ретушироваться.
Водителям квадроциклов и снегоходов готовят штрафы
В настоящее время программный модуль установлен на восьми системах «Стрелка-360». Они также будут фиксировать непристегнутые ремни безопасности.
Штраф за использование мобильного телефона составляет 1500 рублей, за непристегнутый ремень — 1000 рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы Александр Васильев предложил отменить нештрафуемый лимит превышения скорости в 20 км/ч и ввести наказание за превышение скорости даже на 1 км/ч.
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