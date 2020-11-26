Как ГИБДД накажет водителей за разговоры за рулем 

Водителей, которые пользуются телефонами за рулем, будут вычислять с помощью программного модуля, установленного на системы фото-, видеофиксации нарушений «Стрелка-360», сообщает РБК со ссылкой на письмо начальника ГИБДД Михаила Черникова на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

Чтобы избежать ошибки и не принять за телефон любой другой предмет в руках водителя, система будет делать не менее десяти фотографий высокого качества. Лица водителей при этом будут ретушироваться.

В настоящее время программный модуль установлен на восьми системах «Стрелка-360». Они также будут фиксировать непристегнутые ремни безопасности.

Штраф за использование мобильного телефона составляет 1500 рублей, за непристегнутый ремень — 1000 рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы Александр Васильев предложил отменить нештрафуемый лимит превышения скорости в 20 км/ч и ввести наказание за превышение скорости даже на 1 км/ч.