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Эксперты оценили динамику цен на автомобили в России 

RT на русском 2 часа назад
Эксперты оценили динамику цен на автомобили в РФ
Фото: РИА Новости
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в 2021 году может возрасти на 10%, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
Об этом сообщает газета «Известия».
По мнению экспертов, цены увеличатся в случае роста курса доллара. За последние шесть лет средневзвешенная цена новой машины выросла на 66%.
В 2020 году рост оценивается в 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара (более 10%), а в 2015-м машины подорожали на 20% по отношению к 2014 году.
Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.
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