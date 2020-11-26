Эксперты оценили динамику цен на автомобили в РФ

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в 2021 году может возрасти на 10%, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает газета «Известия»

По мнению экспертов, цены увеличатся в случае роста курса доллара. За последние шесть лет средневзвешенная цена новой машины выросла на 66%.

В 2020 году рост оценивается в 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара (более 10%), а в 2015-м машины подорожали на 20% по отношению к 2014 году.